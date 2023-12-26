



Игнат: Крылатые ракеты отправили "Новочеркасск" вслед за крейсером Москва

Большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии (Крым) был атакован "крылатыми ракетами", которые запустили пилоты тактической авиации Воздушных сил ВСУ.



Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Национального телемарафона во вторник, 26 декабря, назвав удар по БДК "колоссальной работой".



"Спланированная операция и Вооруженными силами, и другими силовыми структурами. На видео – ошеломляющие кадры. Уничтожен корабль, вероятно, с боекомплектом. Мощным боекомплектом. Какой именно он был – может, объявят позже", – сказал спикер.



Игнат отметил, что проделана была "колоссальная" работа. "Большой десантный корабль уничтожен. И он пополнил тот флот, который возглавляет сейчас крейсер "Москва"", – добавил он.



Спикер Воздушных сил также сообщил, что БДК "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии был атакован крылатыми ракетами. Отвечая на вопрос, какими именно средствами, ракетами попали по российскому кораблю, Игнат сказал: "Крылатыми".



"А что здесь конкретизировать? У нас не так много этих средств на вооружении, которые нам передали партнеры", – заявил Игнат уже в эфире Радио "Свобода", и тут же напомнил, что у Украины на вооружении есть ракеты Storm Shadow и Scalp.



Как сообщал Mignews.ua, ночью 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил ВСУ атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе временно оккупированного Крыма. В ближайших к порту домах от взрыва вылетели стекла, а кое-где и окна, эвакуированы более 350 человек, их разместили в школах.



В Воздушных Силах ВСУ заявили, что на борту корабля находились боеприпасы, также он мог перевозить "Шахеды".



Минобороны РФ подтвердило, что ВСУ ракетами, выпущенными с самолетов Су-24, поразили БДК "Новочеркасск".



Отреагировал на это событие и Президент Украины. Владимир Зеленский поблагодарил Воздушные силы ВСУ "за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной".