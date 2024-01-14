



Хути провели учения границе с Саудовской Аравией

Йеменские хути провели военные учения в провинции Саада недалеко от Саудовской Аравии.



По данным их телеканала Al-Masirah, учения состоялись после того, как США с союзниками нанесли удары по объектам поддерживаемой Ираном группировки.



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Они провели боевые стрельбы из танков, артиллерии, а также запускали БПЛА и использовали другое оружие. На цели они повесили израильские флаги.



Командиры группировки заявили, что готовы принять участие в битве против "американских и сионистских" врагов. Что примечательно, похожие учения хути проводили в 2015 году в Сааде незадолго до начала войны с Саудовской Аравией.



