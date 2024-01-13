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Хути пригрозили США "сокрушительной реакцией"
13.01.2024 07:34 Алина Груднева

Хути пригрозили США "сокрушительной реакцией"

Йеменские хути пригрозили Соединенным Штатам и Великобритании, которые нанесли новый удар по их объектам, "разрушительной реакцией".

С таким заявлением выступил член политбюро Хасам аль-Асад.

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"Они знают, что ответ будет разрушительным для их интересов. Наша месть Вашингтону и Лондону продолжится, поскольку они нарушили суверенитет Йемена", - сказал он.

Член политбюро хути добавил, что Вашингтон перед последней атакой пытался передать сообщения. 

"Он пытается создать воображаемую победу и поднять моральный дух Израиля. Заявление американцев о том, что Иран говорит нам, что делать, похоже на заезженную пластинку, и мы надеемся, что наша конфронтация с США будет прямой", - добавил он.

Напомним, что целью нового удара была радиолокационная станция, которая представляла угрозу морскому судоходству. 
 

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