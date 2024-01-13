



США и Британия нанесли новый удар по Йемену



Под утро, 13 января, Соединенные Штаты и Великобритания нанесли новый удар по объекту хути в Йемене, который подвергал риску коммерческие суда.



Изначально об этом было объявлено по йеменскому телевидению. Позже информацию об операции подтвердило Центральное командование США.



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"Этот удар был нанесен c авианосца USS Carney с использованием крылатых ракет Tomahawk (https://t.me/c/1799103592/29840) и стал продолжением действий, связанных с ударами, нанесенными 12 января", — сообщили в CENTCOM.



Уточняется, что целью удара была радиолокационная станция, которая представляла угрозу морскому судоходству.



По данным СМИ, объект находился на военной базе хути, которая расположена недалеко от международного аэропорта в Сане.



Накануне была нанесена серия ударов. Было поражено 28 объектов и более 60 целей.



