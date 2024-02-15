



Хуситы похвастались прямым попаданием в британский корабль

Вечером, 15 февраля, йеменские хуситы объявили о новой атаке на очередной корабль в

Аденском заливе.



Представитель поддерживаемой Ираном группировки похвастался, что ракетами атакован британский корабль Lycavitos.

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"Военно-морские силы ВС Йемена провели операцию против британского корабля Lycavitos в Аденском заливе", - сказал он.



По словам представителя хуситов, противокорабельные ракеты якобы поразили цель. Также он опубликовал видео предполагаемого удара по кораблю, достоверность которого в настоящее время сложно проверить. В Британии и США информацию о прямом попадании пока что не прокомментировали.