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Хуситы похвастались прямым попаданием в британский корабль
15.02.2024 20:52 Алина Груднева

Хуситы похвастались прямым попаданием в британский корабль

Вечером, 15 февраля, йеменские хуситы объявили о новой атаке на очередной корабль в 
Аденском заливе.

Представитель поддерживаемой Ираном группировки похвастался, что ракетами атакован британский корабль Lycavitos.
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"Военно-морские силы ВС Йемена провели операцию против британского корабля Lycavitos в Аденском заливе", - сказал он.

По словам представителя хуситов, противокорабельные ракеты якобы поразили цель. Также он опубликовал видео предполагаемого удара по кораблю, достоверность которого в настоящее время сложно проверить. В Британии и США информацию о прямом попадании пока что не прокомментировали.

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