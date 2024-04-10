



Хуситы похвастались очередной атакой в Аденском заливе

Йеменские хуситы сообщили об очередной атаке на корабли в Аденском заливе.



Этим похвастался военный представитель поддерживаемой Ираном группировки Яхья Сари.



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По его словам, хуситы напали на четыре судна, в том числе, на военный корабль США.



Среди атакованных были MSC Gina, который шел под флагом Панамы, и MSC Darwin под флагом Либерии. Хуситы посчитали, что это израильские корабли. Также Сари объявил об ударе по судну Maersk Yorktown, которое шло под флагом США.



Центральное командование США пока что не прокомментировало ситуацию.