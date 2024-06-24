



Хуситы атаковали судно в Аравийском море

Йеменские хуситы 24 июня осуществили очередную атаку на корабль в Аравийском море.



Об этом сообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) при британских ВМС.



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"Получено сообщение об инциденте в 246 морских милях к юго-востоку от Ништуна, Йемен. Власти проводят расследование", - сказано в сообщении.



Другие подробности не раскрываются. Ранее хуситы заявили, что атаковали два судно - в Красном море и Индийском океане.