Хуситы: мы атаковали два корабля в Красном море и Индийском океане
Йеменские хуситы объявили об атаке на два корабля в Красном море и Индийском океане.
Соответствующее заявление сделал военный представитель поддерживаемой Ираном группировки Яхья Сари.
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По его словам, по кораблю Transworld Navigator было прямое попадание в Красном море. Второй корабль, Stolt Sequoia, атакован в Индийском океане несколькими крылатыми ракетами.
Сари заявил, что корабли принадлежат компаниям, которые "нарушили запрет" на заход в израильские порты.
Центральное командование вооруженных сил США подтвердило информацию о попадании в греческое судно Transworld Navigator. Несколько членов экипажа получили ранения, судно продолжило плыть к пункту назначения.