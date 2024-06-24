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Хуситы: мы атаковали два корабля в Красном море и Индийском океане
24.06.2024 07:56 Алина Груднева

Хуситы: мы атаковали два корабля в Красном море и Индийском океане

Йеменские хуситы объявили об атаке на два корабля в Красном море и Индийском океане.

Соответствующее заявление сделал военный представитель поддерживаемой Ираном группировки Яхья Сари.

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По его словам, по кораблю Transworld Navigator было прямое попадание в Красном море. Второй корабль, Stolt Sequoia, атакован в Индийском океане несколькими крылатыми ракетами. 

Сари заявил, что корабли принадлежат компаниям, которые "нарушили запрет" на заход в израильские порты. 

Центральное командование вооруженных сил США подтвердило информацию о попадании в греческое судно Transworld Navigator. Несколько членов экипажа получили ранения, судно продолжило плыть к пункту назначения.

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