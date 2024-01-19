Хуситы атаковали еще одно судно
Хуситы выпустили ракеты по очередному коммерческому судну, принадлежащему американцам.
Об этом сообщает израильская газета "Исраэль хайом".
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О жертвах и разрушениях в результате нападения хуситов не сообщается. Поддерживаемая Ираном группировка выпустили по кораблю две противокорабельные баллистические ракеты.
Нападение произошло после того, как представитель хуситов объявил удары по объектам группировки в Йемене "продолжающимся актом агрессии".