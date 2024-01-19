



Хуситы атаковали еще одно судно

Хуситы выпустили ракеты по очередному коммерческому судну, принадлежащему американцам.



Об этом сообщает израильская газета "Исраэль хайом".



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О жертвах и разрушениях в результате нападения хуситов не сообщается. Поддерживаемая Ираном группировка выпустили по кораблю две противокорабельные баллистические ракеты.



Нападение произошло после того, как представитель хуситов объявил удары по объектам группировки в Йемене "продолжающимся актом агрессии".



