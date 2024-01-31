Хуситы пригрозили США и Британии: будут атаки в "целях самообороны"
Йеменские хуситы пригрозили продолжать атаки на военные корабли США и Великобритании в Красном море "в целях самообороны".
По данным телеканала Al-Massirah, соответствующее заявление сделал военный представитель поддерживаемой Ираном группировки.
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Хуситы объявили, что выпустили ракеты по американскому военному кораблю USS Gravely.
Ранее Центральное командование ВС США подтвердило, что в Красном море сбита ракета хуситов. Информация о повреждениях или пострадавших не поступала.