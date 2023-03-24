



Гвинет Пэлтроу предстала перед судом по делу о столкновении на лыжном склоне

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу предстала перед судом по делу, вызванному несчастным случаем на горнолыжном курорте в штате Юта в 2016 году.



Ожидается, что Пэлтроу и ее дети, Эппл и Мозес, дадут показания во время суда — возможно, позже сегодня.



76-летний Терри Сандерсон обвиняет Пэлтроу в столкновении, в результате которого у него поврежден мозг и сломаны ребра.



Он требует 300 000 долларов в качестве возмещения ущерба за инцидент, который произошел на склоне для начинающих на курорте Дир-Вэлли.



50-лтняя оОбладательница "Оскара" Пэлтроу отрицает свою вину и подала встречный иск, требуя возмещения ущерба в размере 1 доллара плюс судебные издержки.



Адвокаты Сандерсона утверждают, что Пэлтроу отвлеклась, наблюдая за своими детьми, а не за склоном.