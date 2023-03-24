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Гвинет Пэлтроу предстала перед судом по делу о столкновении на лыжном склоне
24.03.2023 21:08 Евгения Маркова

Гвинет Пэлтроу предстала перед судом по делу о столкновении на лыжном склоне

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу предстала перед судом по делу, вызванному несчастным случаем на горнолыжном курорте в штате Юта в 2016 году.

Ожидается, что Пэлтроу и ее дети, Эппл и Мозес, дадут показания во время суда — возможно, позже сегодня.

76-летний Терри Сандерсон обвиняет Пэлтроу в столкновении, в результате которого у него поврежден мозг и сломаны ребра.

Он требует 300 000 долларов в качестве возмещения ущерба за инцидент, который произошел на склоне для начинающих на курорте Дир-Вэлли.

50-лтняя оОбладательница "Оскара" Пэлтроу отрицает свою вину и подала встречный иск, требуя возмещения ущерба в размере 1 доллара плюс судебные издержки.

Адвокаты Сандерсона утверждают, что Пэлтроу отвлеклась, наблюдая за своими детьми, а не за склоном.

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