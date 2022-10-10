



ГУР: сегодняшний обстрел Киева - давний план РФ

Указание готовить массированные ракетные удары по Киеву и гражданской инфраструктуре Украины армия Российской Федерации получила из Кремля еще 2 и 3 октября. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.



В частности, приказы о подготовке к задаче массированных ракетных обстрелов поступили в военные части стратегической и дальней авиации. Целями определялись объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов, сообщает ГУР.



По данным Службы, 8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены их крылатыми ракетами Х-101. На внешний рейд Севастополя было выведено 6 носителей крылатых ракет с сорока ракетами "Калибр".



Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности, уточнили в ГУР.



