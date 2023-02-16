Группа поселенцев напала на солдат ЦАХАЛа
Группа поселенцев в районе деревни Уриф, недалеко от Шхема, напала на солдат ЦАХАЛа.
По данным Армии обороны Израиля, военнослужащие подверглись физическому и словесному нападению.
Это произошло после того, как солдаты заметили подожженный автомобиль, принадлежащий палестинцам. Началось преследование подозреваемых.
Уточняется, что поселенцы блокировали джипы ЦАХАЛа, преследовавшие подозреваемых в поджоге. Они пытались проникнуть внутрь. Когда солдаты вышли из машин, те начали кричать.
"ЦАХАЛ осуждает любые акты насилия в отношении солдат и сил безопасности", - сказано в заявлении.
מפקד פלוגה בגולני הגיש תלונה במשטרה נגד תושבים מיצהר שלדבריו כמעט ודרסו אותו אתמול במהלך מרדף אחרי חשודים יהודים בהצתת רכבים של פלסטינים בשומרון. בצה"ל רואים את המקרה בחומרה. דו"צ: "צה״ל מגנה כל גילוי אלימות כלפי חיילים וכוחות הביטחון" pic.twitter.com/Q65Qxm95yE— איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) February 16, 2023