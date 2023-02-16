Новости » Происшествия
Группа поселенцев напала на солдат ЦАХАЛа
16.02.2023 21:33 Алина Груднева

Группа поселенцев напала на солдат ЦАХАЛа

Группа поселенцев в районе деревни Уриф, недалеко от Шхема, напала на солдат ЦАХАЛа.

По данным Армии обороны Израиля, военнослужащие подверглись физическому и словесному нападению.

Это произошло после того, как солдаты заметили подожженный автомобиль, принадлежащий палестинцам. Началось преследование подозреваемых.

Уточняется, что поселенцы блокировали джипы ЦАХАЛа, преследовавшие подозреваемых в поджоге. Они пытались проникнуть внутрь. Когда солдаты вышли из машин, те начали кричать.

"ЦАХАЛ осуждает любые акты насилия в отношении солдат и сил безопасности", - сказано в заявлении.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы