



Группа поселенцев напала на солдат ЦАХАЛа

Группа поселенцев в районе деревни Уриф, недалеко от Шхема, напала на солдат ЦАХАЛа.



По данным Армии обороны Израиля, военнослужащие подверглись физическому и словесному нападению.



Это произошло после того, как солдаты заметили подожженный автомобиль, принадлежащий палестинцам. Началось преследование подозреваемых.



Уточняется, что поселенцы блокировали джипы ЦАХАЛа, преследовавшие подозреваемых в поджоге. Они пытались проникнуть внутрь. Когда солдаты вышли из машин, те начали кричать.



"ЦАХАЛ осуждает любые акты насилия в отношении солдат и сил безопасности", - сказано в заявлении.

