



Гражданин Южной Кореи задержан в России по подозрению в шпионаже

Гражданин Южной Кореи был задержан в России по подозрению в шпионаже, подтвердил во вторник, 12 марта МИД Сеула.



Об аресте впервые сообщило в понедельник вечером российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



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По данным ТАСС, 53-летний гражданин Южной Кореи Пэк Вон Сун находится в московском "Лефортово" под следствием за передачу секретной государственной информации иностранной разведке.



Он был арестован в прошлом месяце в дальневосточном городе Владивостоке и перевезен в Москву, где суд в понедельник продлил срок его содержания под стражей до 15 июня.



В сообщении говорится, что арест стал первым случаем, когда гражданин Южной Кореи был задержан в России за шпионаж.



Министерство иностранных дел Южной Кореи подтвердило факт ареста во вторник и сообщило, что его дипломатическое представительство оказывает консульскую помощь.



"Правительство надеется, что наш гражданин сможет благополучно вернуться к своим близким как можно скорее, и с этой целью мы поддерживаем необходимые контакты с российской стороной", - заявил журналистам на пресс-брифинге официальный представитель министерства Лим Су Су Сук.

Он добавил, что не планируется направлять в Россию дополнительный дипломатический персонал для оказания помощи в этом деле. Министерство не предоставило более подробной информации о личности задержанного южнокорейца.

