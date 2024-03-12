Новости » Происшествия
Гражданин Южной Кореи задержан в России по подозрению в шпионаже
12.03.2024 11:30 MIGnews.com

Гражданин Южной Кореи задержан в России по подозрению в шпионаже

Гражданин Южной Кореи был задержан в России по подозрению в шпионаже, подтвердил во вторник, 12 марта МИД Сеула.

Об аресте впервые сообщило в понедельник вечером российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По данным ТАСС, 53-летний гражданин Южной Кореи Пэк Вон Сун находится в московском "Лефортово" под следствием за передачу секретной государственной информации иностранной разведке.

Он был арестован в прошлом месяце в дальневосточном городе Владивостоке и перевезен в Москву, где суд в понедельник продлил срок его содержания под стражей до 15 июня.

В сообщении говорится, что арест стал первым случаем, когда гражданин Южной Кореи был задержан в России за шпионаж.

Министерство иностранных дел Южной Кореи подтвердило факт ареста во вторник и сообщило, что его дипломатическое представительство оказывает консульскую помощь.

"Правительство надеется, что наш гражданин сможет благополучно вернуться к своим близким как можно скорее, и с этой целью мы поддерживаем необходимые контакты с российской стороной", - заявил журналистам на пресс-брифинге официальный представитель министерства Лим Су Су Сук.
Он добавил, что не планируется направлять в Россию дополнительный дипломатический персонал для оказания помощи в этом деле. Министерство не предоставило более подробной информации о личности задержанного южнокорейца.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы