



Гибель подростоков в ЮАР: владелец бара предстал перед судом

Владелец бара в ЮАР, где при загадочных обстоятельствах погибло больше 20 молодых людей, впервые предстал перед судом.



Сияхангела Нгеву обвиняется в нарушении закона о спиртных напитках путем продажи алкоголя несовершеннолетним, сообщает ВВС.



Группа молодежи, состоящая, в основном из подростков, умерла в прошлом месяце в баре. Считается, что они праздновали сдачу экзаменов. Самому младшему из них было всего 13 лет.



Владелец бара не заявлял о признании вины. Ранее он говорил, что его не было в таверне в ночь трагедии, когда более 20 молодых людей упали в обморок и погибли. Рассмотрение дела было отложено до 2 сентября.



Некоторые родители, к слову, возмущены тем, что власти до сих пор не установили причину гибели подростков, и не обнародовали результаты экспертиз. Власти обещают представить результаты к концу августа.