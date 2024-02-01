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Генерал: РФ не способна защитить Санкт-Петербург от Украины
01.02.2024 20:42 Алина Груднева

Генерал: РФ не способна защитить Санкт-Петербург от Украины

Россия не способна защитить Санкт-Петербург от украинских дронов.

Такое заявление сделал российский генерал Андрей Картаполов в комментарии  "Парламентской газете".

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"Одна из причин, почему нельзя накрыть Петербург непроницаемым щитом ПВО, заключается в том, что для этого придется оттягивать силы, например, из Царского села, из Выборга, из других исторических городов и поселений", - посетовал генерал.

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