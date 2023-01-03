



Французский фрегат перехватил в Аравийском море наркотики на 50 миллионов евро

Фрегат ВМФ Франции Guepratte, действующий в составе 150-го Международного отряда кораблей, задержал в Аравийском море шхуну, на борту которой находилось 500 килограммов героина и 3,5 тонны конопляной смолы.



Как сообщило командование Международных сил в Индийском океане, в четверг корабль остановил шедшую без флага дау распространенную на Ближнем Востоке парусно-моторную шхуну. В ходе досмотра были обнаружены наркотики на общую сумму 50 миллионов евро.



Согласно предоставленной командованием информации, часть груза была предназначена для европейского рынка.

