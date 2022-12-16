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Франция: в пожаре погибли 10 человек, в том числе 5 детей
16.12.2022 11:26 Евгения Маркова

Франция: в пожаре погибли 10 человек, в том числе 5 детей

Десять человек, в том числе пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет, погибли в результате пожара, вспыхнувшего в пятницу утром в жилом доме в Волькс-ан-Велен, недалеко от французского города Лион, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманин.

Дарманин сказал, что причина пожара на данном этапе неизвестна и будет открыто расследование.

На месте работали около 180 пожарных. В настоящее время пожар потушен.

Пожар произошел рано утром в пятницу в семиэтажном жилом доме. На месте выставлен кордон безопасности, сообщили власти района Роны.
 

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