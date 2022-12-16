



Франция: в пожаре погибли 10 человек, в том числе 5 детей

Десять человек, в том числе пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет, погибли в результате пожара, вспыхнувшего в пятницу утром в жилом доме в Волькс-ан-Велен, недалеко от французского города Лион, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманин.



Дарманин сказал, что причина пожара на данном этапе неизвестна и будет открыто расследование.



На месте работали около 180 пожарных. В настоящее время пожар потушен.



Пожар произошел рано утром в пятницу в семиэтажном жилом доме. На месте выставлен кордон безопасности, сообщили власти района Роны.

