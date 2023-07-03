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Франция: Участники массовых беспорядков скандируют “Аллах Акбар” – видео
03.07.2023 07:53 Евгения Маркова

Франция: Участники массовых беспорядков скандируют “Аллах Акбар” – видео

В пятую ночь подряд гражданских беспорядков из-за расстрела подростка полицией появилось видео, на котором бунтовщики скандируют “Аллах Акбар”, поджигая Францию.

“Аллах Акбар! Аллах Акбар”, – скандировали участники беспорядков, поджигая автомобили и запуская минометные фейерверки по зданиям и полиции, согласно видео.


Со вторника 27 июня было арестовано более 3000 участников беспорядков.

Французское правительство направило 45 000 полицейских в города по всей стране в рамках подготовки к потенциальному росту беспорядков после похорон 17-летнего иммигранта из Алжира, который был застрелен полицией. 

Как сообщает издание, погибший был похоронен на мусульманской церемонии в парижском пригороде Нантер.




 

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