



Франция: Участники массовых беспорядков скандируют “Аллах Акбар” – видео

В пятую ночь подряд гражданских беспорядков из-за расстрела подростка полицией появилось видео, на котором бунтовщики скандируют “Аллах Акбар”, поджигая Францию.



“Аллах Акбар! Аллах Акбар”, – скандировали участники беспорядков, поджигая автомобили и запуская минометные фейерверки по зданиям и полиции, согласно видео.

They’re chanting Allahu Akbar as they torch France pic.twitter.com/57yqbmoRQd — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) July 2, 2023

Со вторника 27 июня было арестовано более 3000 участников беспорядков.Французское правительство направило 45 000 полицейских в города по всей стране в рамках подготовки к потенциальному росту беспорядков после похорон 17-летнего иммигранта из Алжира, который был застрелен полицией.Как сообщает издание, погибший был похоронен на мусульманской церемонии в парижском пригороде Нантер.