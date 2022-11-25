



Foxconn: Более 20 000 новых сотрудников покинули завод поставщика Apple в Китае

Более 20 000 сотрудников, большинство из которых были новыми сотрудниками, еще не работавшими на производственной линии, покинули завод поставщика Apple Foxconn в Чжэнчжоу в Китае, сообщает Rreuters.



Увольнения усложнят предыдущую цель компании по возобновлению полного производства к концу ноября после протестов рабочих, потрясших производство на крупнейшем в мире заводе iPhone. Foxconn отказался от комментариев.



Увольнение рабочих произошло после того, как в четверг тайваньская фирма предложила 10 000 юаней (1 915 долларов США) сотрудникам, пожелавшим уволиться и покинуть завод, пострадавший от хаоса.



Компания принесла извинения за допущенную ”техническую ошибку”, связанную с оплатой труда, при приеме на работу новых сотрудников, что в итоге стало фактором, вызвавшим протесты.



Видео, размещенные в китайских социальных сетях в пятницу, показывают толпы и длинные очереди рабочих с багажом, стоящих в очереди к автобусам с плакатами “Пора домой”.



Рабочие волнения на заводе в Чжэнчжоу, начавшиеся в среду, были вызваны заявлениями о просроченной оплате труда и жесткими ограничениями, введенными в связи с Covid-19. Это также выявило проблемы со связью и недоверие некоторых сотрудников к руководству Foxconn.