



Фатальное пари: Индус на спор съел 41 яйцо и умер

Индус Субхаш Ядав заключил необычную пари с другом. На кону стояло две тысячи рупий (около 28 долларов). Мужчины решили выяснить, кто круче с помощью испытания.



Предполагалось, что тот, кто съест 50 яиц, получит денежный приз.



42-летний спорщик справился с 41 яйцом, но когда приступил к поеданию 42-го, потерял сознание.



Он был срочно доставлен в больницу, но через несколько часов скончался. По мнению врачей, причиной смерти стали осложнения, вызванные перееданием.