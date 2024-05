F-35 разбился недалеко от аэропорта Альбукерке

Самолет F-35 разбился недалеко от международного аэропорта Альбукерке. По предварительным данным, пилот успешно катапультировался.



Самолет F-35 Lightning II потерпел крушение в районе Международного аэропорта Альбукерке, штат Нью-Мексико. В сети появились кадры, на которых запечатлен взрыв и команда спасателей, пытающаяся потушить пожар на месте крушения.



По данным телеканала KOB4, пилот находится в сознании и доставлен в больницу.



Хотя говорить об этом пока рано, судя по виду обломков, похоже, что это был F-35B (тип уточняется).



I just witnessed a major, horrific aircraft crash with an explosion and dust rising into the air while I'm on my flight on the runway. I will report on it soon, waiting for more details but the person behind me said it was possible it was a helicopter or some type of single… pic.twitter.com/NA8pQVdV6W