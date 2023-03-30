



"Ежегодное черное путешествие": трое учителей средней школы в Нетивоте уволены

Три учительницы, которые издевались над ученицами эфиопской общины религиозной средней школы в Нетивоте, объявили об увольнении после слушания, проведенного министерством образования для выяснения обстоятельств расистского инцидента.



Учителей вызвали на слушания после того, как они создали группу в WhatsApp под названием "Ежегодное черное путешествие", в которой они сплетничали и смеялись над ученицами из эфиопской общины, участвовавшими в поездке.



Около недели назад Министерство образования сообщило, что по итогам слушаний, проведенных в отношении учителей, было решено применить к ним дисциплинарные меры и даже проверить их профпригодность для продолжения преподавательской деятельности в следующем учебном году.



Кроме того, восемь учителей получили выговор от директора Южного округа Минобразования. Сообщается, что педагоги выразили глубокое сожаление по поводу случившегося.



Рам Захави, директор южного округа Министерства исправительных учреждений, сказал: "Я сожалею об инциденте, в котором несколько учениц получили эмоциональные травмы из-за ненадлежащего поведения учителей во время ежегодной поездки. Мы провели тщательное и всестороннее расследование, а также слушание, по окончании которого мы решили применить имеющиеся в нашем распоряжении дисциплинарные меры".



"Я подчеркнул учителям, что в израильском обществе в целом и в системе образования в частности нет места оскорбительным и расистским высказываниям, и что мы должны подавать личный пример в этом отношении", — добавил он.

