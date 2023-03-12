



Учителя религиозной школы в Нетивоте создали расистскую группу в WhatsApp

Учителей религиозной средней школы в Нетивоте вызвали на слушание в министерство образования после того, как была разоблачена созданная ими группа в WhatsApp под названием "Ежегодное черное путешествие", в которой они сплетничали и смеялись над ученицами из эфиопской общины, участвовавшими в школьной поездке.



Группа была разоблачена, когда студентки, сидевшие в автобусе позади одного из учителей, сфотографировали ее мобильное устройство, когда она писала текстовые сообщения в группе. Изображение было распространено в социальных сетях.



Сестра одного из учеников сказала: "Переписка в группе был отталкивающей, пренебрежительной и постыдной. Когда ученики противостояли учителям, царила полная непрозрачность, крайнее равнодушие, а позже группу, очевидно, удалили".



Министерство образования заявило: "Это очень серьезный инцидент, который вообще не должен был возникнуть. Учителя, причастные к инциденту, будут вызваны на слушание в ближайшее время".