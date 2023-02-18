



Европол арестовал франко-израильскую банду за мошенничество на € 39 млн

Европол заявляет, что ликвидировал франко-израильскую преступную сеть, причастную к крупнейшему в истории Франции мошенничеству. Шесть человек были арестованы во Франции и двое в Израиле благодаря совместному европейскому расследованию.



По данным Европола, преступная сеть, состоящая из граждан Франции и Израиля, использовала ранее существовавшую схему отмывания денег с использованием нескольких банковских счетов в ЕС, Китае и Израиле.



Они использовали так называемое "мошенничество с генеральным директором", которое включает выдачу себя за генерального директора компании, чтобы убедить сотрудников осуществлять несанкционированные денежные переводы.



Дело началось в декабре 2021 года, когда мошенник, выдававший себя за адвоката, попросил бухгалтера застройщика Sefri-Cime в Париже сделать крупный, срочный и конфиденциальный перевод.



Чтобы завоевать доверие, бухгалтеры получали электронное письмо с использованием взломанного аккаунта генерального директора, подтверждающее, что операция была санкционирована.



За несколько недель таким образом было осуществлено более 40 переводов на общую сумму 38 млн евро и 700 000 евро в криптовалюте, что является "рекордом" для Франции.

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Также в декабре 2021 года металлургическую компанию на северо-востоке Франции обманом заставили перевести € 300 тысяч в банк в Венгрии, используя аналогичный схему аферы.



Расследования перевода средств проводились по всей Европе, в частности, в Испании, Португалии и Венгрии, где деньги проходили через разные счета с использованием поддельных имен и фиктивных компаний.



Шесть подозреваемых во Франции, арестованных в июне 2022 года и январе 2023 года, на данный момент освобождены без предъявления обвинений, заявил в пятницу прокурор Парижа.



По словам источника, близкого к делу, до сих пор не было сделано ни одного запроса об экстрадиции двух подозреваемых в Израиле .

