



Эритрейские беспорядки на фестивале в Германии: десятки человек ранены

Немецкая полиция сообщила, что десятки человек, в том числе по меньшей мере 26 офицеров, получили ранения во время беспорядков вокруг эритрейского культурного фестиваля в Штутгарте.



В субботу днем, незадолго до начала мероприятия, около 200 протестующих собрались на улице и начали бросать камни, бутылки и другие предметы в полицейских и участников фестиваля. По данным полиции, шестерым из 26 раненых полицейских потребовалась госпитализация. Также получили травмы четыре участника мероприятия и двое протестующих, сообщает новостное агентство AP



Субботние протесты стали последними в череде беспорядков вокруг эритрейских культурных мероприятий в нескольких странах. В июле в результате столкновения на эритрейском фестивале в западногерманском городе Гиссен были ранены 22 полицейских. Драка между сторонниками и противниками правительства Эритреи в Тель-Авиве в начале сентября привела к одному из самых жестоких уличных столкновений между африканскими беженцами за последнее время.



Мероприятие в субботу было организовано несколькими группами, которые считаются близкими к правительству президента Эритреи Исайаса Афеворки.

Десятки тысяч людей бежали из Эритреи в Европу. Многие из них утверждают, что подверглись репрессиям со стороны правительства.