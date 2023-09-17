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Эритрейские беспорядки на фестивале в Германии: десятки человек ранены
17.09.2023 14:25 Евгения Маркова

Эритрейские беспорядки на фестивале в Германии: десятки человек ранены

Немецкая полиция сообщила, что десятки человек, в том числе по меньшей мере 26 офицеров, получили ранения во время беспорядков вокруг эритрейского культурного фестиваля в Штутгарте.

В субботу днем, незадолго до начала мероприятия, около 200 протестующих собрались на улице и начали бросать камни, бутылки и другие предметы в полицейских и участников фестиваля. По данным полиции, шестерым из 26 раненых полицейских потребовалась госпитализация. Также получили травмы четыре участника мероприятия и двое протестующих, сообщает новостное агентство AP

Субботние протесты стали последними в череде беспорядков вокруг эритрейских культурных мероприятий в нескольких странах. В июле в результате столкновения на эритрейском фестивале в западногерманском городе Гиссен были ранены 22 полицейских. Драка между сторонниками и противниками правительства Эритреи в Тель-Авиве в начале сентября привела к одному из самых жестоких уличных столкновений между африканскими беженцами за последнее время.

Мероприятие в субботу было организовано несколькими группами, которые считаются близкими к правительству президента Эритреи Исайаса Афеворки.
Десятки тысяч людей бежали из Эритреи в Европу. Многие из них утверждают, что подверглись репрессиям со стороны правительства.

 

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