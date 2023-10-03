



Экстремальный полет: два британских истребителя едва избежали столкновения

Два истребителя Typhoon Королевских ВВС едва избежали столкновения в воздухе во время полета.



По данным британского таблоида The Sun, это произошло 28 сентября во время отработки ближнего боя в графстве Линкольншир.



Истребители чуть не столкнулись на высоте около 5,5 км, пролетев в нескольких дюймах друг от друга.



"Незадолго до пяти вечера в четверг я сфотографировал эти два "Тайфуна" и подумал: "Ух ты, это было очень близко". Они лучшие из лучших. Чувствуешь себя в безопасности, потому что эти пилоты защищают наше небо", - сказал фотограф Энтони Хелкуп.



По его словам, после этого самолеты прекратили подниматься в воздух. Фотограф связывает это с инцидентов воздухе.