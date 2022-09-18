



Эксперт: провала на шоссе в Тель-Авиве можно было избежать

Провала на шоссе Аялон в Тель-Авиве определенно можно было избежать.

Об этом в комментарии Аруц Шева сказала член инженерного факультета Университета Бен-Гуриона доктор Рони Камаи.

"Это явление определенно представляет опасность для жизни. Воронка, скорее всего, возникла из-за инженерного проекта, который нарушил равновесие в недрах, нарушив поток воды под землей. Такие провалы, в отличие от естественных, возникают из-за вмешательства человека, и их можно полностью предотвратить", - сказала она.

По словам эксперта, любой уважаемый инженер знает об этой проблеме.

"В каждом строительном проекте должен быть задействован человек, специализирующийся на обеспечении устойчивости конструкции и прилегающей территории. В районе Тель-Авива строительные работы идут постоянно, возводятся высокие и сложные здания", - добавила она.

Эксперт подчеркнула, что на сегодняшний день есть технологии, которые позволяют без бурения проверять, есть ли в недрах просветы.

"В данном случае здание, которое считается ответственным за инцидент, находится очень близко к шоссе Аялон. Но Израиль — очень густонаселенная страна, и в большей ее части, особенно в районе Гуш-Дана, просто не осталось надземного пространства. Заливка этой ямы бетоном — это лейкопластырь, который позволяет быстро открыть дорогу. Он не устраняет причину провала", - добавила она.