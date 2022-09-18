



Провал в шоссе: В Тель-Авиве предупреждают о транспортном хаосе



Израильские СМИ сообщают о том, что несмотря на возобновление движения поездов и автомобильного транспорта в районе шоссе Аялон ожидается возникновение гигантских пробок.



Причиной является тот факт, что выезд на Дерех Ха Шалом с шоссе Аялон по-прежнему блокирован.



Сам провал на выезде все еще не закрыт до конца, хотя на протяжении ночи его закачивали бетоном.



Гигантские пробки уже начали образовываться на подъездах к Тель-Авиву с севера.



Причиной образование провала, с большой долей вероятности, стало строительство “Спиральной башни” непосредственно над местом образования провала - в результате размывания почвы строителями в ходе экскавации котлована.

