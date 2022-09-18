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Провал в шоссе: В Тель-Авиве предупреждают о транспортном хаосе
18.09.2022 08:07 Аркадий Бочаровский

Провал в шоссе: В Тель-Авиве предупреждают о транспортном хаосе


Израильские СМИ сообщают о том, что несмотря на возобновление движения поездов и автомобильного транспорта в районе шоссе Аялон ожидается возникновение гигантских пробок.

Причиной является тот факт, что выезд на Дерех Ха Шалом с шоссе Аялон по-прежнему блокирован.

Сам провал на выезде все еще не закрыт до конца, хотя на протяжении ночи его закачивали бетоном.

Гигантские пробки уже начали образовываться на подъездах к Тель-Авиву с севера. 

Причиной образование провала, с большой долей вероятности, стало строительство “Спиральной башни” непосредственно над местом образования провала - в результате размывания почвы строителями в ходе экскавации котлована. 
 

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