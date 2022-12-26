



Экс-президента Мальдивских островов приговорили к 11 годам за коррупцию

25 декабря уголовный суд Мальдивских островов приговорил бывшего президента Абдуллу Ямина к 11 годам заключения.



Бывший президент Мальдивских островов признан виновным в коррупции и отмывании денег, связанных с получением "откатов" от частной компании. Суд не только арестовал Ямина, но и оштрафовал его на 5 миллионов долларов.



Бывший президент какие-либо правонарушения отрицает.



Ранее, в 2019 году, он был приговорен к пяти годам тюрьмы и оштрафован на 5 миллионов долларов за растрату 1 миллиона долларов государственных средств, которые, по словам стороны обвинения, были получены через аренду прав на развитие курорта.

