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Экс-посол Великобритании заключена в тюрьму в Мьянме
02.09.2022 17:26 Ольга Белозерова

Экс-посол Великобритании заключена в тюрьму в Мьянме

Бывший посол Великобритании в Мьянме Вики Боуман и ее муж Хтейн Лин были приговорены военными властями страны к одному году тюремного заключения.

Как сообщает ВВС, пару обвинили в нарушении иммиграционного законодательства. Их арестовали на прошлой неделе.

Вики Боуман сначала служила в стране, которая тогда называлась Бирмой, в 1990 году в качестве младшего дипломата, а затем вернулась в качестве посла в 2002–2006 годах. До ареста она возглавляла Центр ответственного бизнеса Мьянмы.

Ее супруг Хтейн Лин - известный художник и бывший политзаключенный, член Всебирманского студенческого демократического фронта, группы вооруженного сопротивления. 

Арест пары произошел после того, как Великобритания недавно объявила о санкциях против военных властей в Мьянме. Как отмечается, распространено мнение, что осуждение госпожи Боуман было вызвано чем-то другим, а не незначительным нарушением иммиграционных правил.

 

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