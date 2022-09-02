



Экс-посол Великобритании заключена в тюрьму в Мьянме

Бывший посол Великобритании в Мьянме Вики Боуман и ее муж Хтейн Лин были приговорены военными властями страны к одному году тюремного заключения.



Как сообщает ВВС, пару обвинили в нарушении иммиграционного законодательства. Их арестовали на прошлой неделе.



Вики Боуман сначала служила в стране, которая тогда называлась Бирмой, в 1990 году в качестве младшего дипломата, а затем вернулась в качестве посла в 2002–2006 годах. До ареста она возглавляла Центр ответственного бизнеса Мьянмы.



Ее супруг Хтейн Лин - известный художник и бывший политзаключенный, член Всебирманского студенческого демократического фронта, группы вооруженного сопротивления.



Арест пары произошел после того, как Великобритания недавно объявила о санкциях против военных властей в Мьянме. Как отмечается, распространено мнение, что осуждение госпожи Боуман было вызвано чем-то другим, а не незначительным нарушением иммиграционных правил.



