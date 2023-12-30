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Дым и пожар: в Белгороде раздались взрывы
30.12.2023 15:03 Алина Груднева

Дым и пожар: в Белгороде раздались взрывы

Днем, 30 декабря, в центре Белгорода прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

РосСМИ и местные власти обвинили в обстреле Вооруженные силы украины.

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По словам мэра Белгорода, есть погибшие и пострадавшие. Также губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о том, что под обстрел попал поселок Уразово, но обошлось без пострадавших. 

"По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи", - сообщил он.






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