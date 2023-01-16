



Двое рабочих погибли, один раненый в результате двух разных ЧП на стройках

В понедельник, 16 января, в двух разных инцидентах, произошедших примерно в одно время, погибли двое строителей еще один получил ранения.



Так, в местном совете Тель-Монд в центре Израиля на стройке рухнул кран. В результате происшествия один рабочий погиб, второй получил ранения.



По данным MDA, мужчины оказались в ловушке, когда на них рухнул шестиметровый кран и кусок металла. Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть одного из них.



Примерно в то же время на стройплощадке в Иерусалиме строитель погиб в результате несчастного случая. По словам медиков, на него упал тяжелый предмет, что привело к множественным травмам, несовместимым с жизнью.