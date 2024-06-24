



Два Airbus A340 контрабандой переправлены из Литвы в Иран

Два самолета Airbus A340 гамбийской лизинговой компании Macka Invest были контрабандой переправлены из Литвы в Иран.



Об этом сообщает издание Аerotime.



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Самолеты находились в аэропорту Шяуляй в Литве до февраля 2024 года. Они вылетели, указав при этом ложные пункты назначения - Шри-Ланка и Филиппины.



Достигнув воздушного пространства Ирана, Airbus A340 отключили транспондеры и приземлились в аэропорту Мехрабад в Тегеране и аэропорту Чабахар Конарак. Предполагается, что оба воздушных судна теперь эксплуатируются иранской подсанкционной авиакомпанией Mahan Air.



Была совершена попытка переправить из Литвы еще один борт, но ему не позволили покинуть страну из-за опасений, что он может последовать по тому же маршруту.