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Дрон, убивший американских бойцов, изготовлен в Иране
01.02.2024 16:50 Алина Груднева

Дрон, убивший американских бойцов, изготовлен в Иране

Иран изготовил беспилотник, который удар по американской военной базе в Иордании, в результате чего погибли три американских солдата, а ранения получили более 40.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.

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Уточняется, что к такому выводу в США пришли после того, как изучили фрагменты дрона.
Вашингтон ранее уже возложил ответственность на Иран.
 

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