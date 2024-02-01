



Дрон, убивший американских бойцов, изготовлен в Иране

Иран изготовил беспилотник, который удар по американской военной базе в Иордании, в результате чего погибли три американских солдата, а ранения получили более 40.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.



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Уточняется, что к такому выводу в США пришли после того, как изучили фрагменты дрона.

Вашингтон ранее уже возложил ответственность на Иран.

