



Дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Питере: вспыхнул пожар

В ночь на 31 января в Санкт-Петербурге на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" рухнул беспилотник.



Российские СМИ сообщают, будто его "сбили ПВО", но вы результате падения обломков вспыхнул пожар. Повреждения получили "пустые цистерны".



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В свою очередь, издание "Фонтанка" сообщает, что обломками повредили припаркованные на территории завода автомобили. В МО РФ ситуацию не комментируют.



В свою очередь, источник сообщил изданию "РБК-Украина", что речь идет об операции Главного управления разведки Минобороны Украины.