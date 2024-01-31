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Дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Питере: вспыхнул пожар
31.01.2024 09:53 Алина Груднева

Дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Питере: вспыхнул пожар

В ночь на 31 января в Санкт-Петербурге на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" рухнул беспилотник.

Российские СМИ сообщают, будто его "сбили ПВО", но вы результате падения обломков вспыхнул пожар. Повреждения получили "пустые цистерны". 

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В свою очередь, издание "Фонтанка" сообщает, что обломками повредили припаркованные на территории завода автомобили. В МО РФ ситуацию не комментируют. 

В свою очередь, источник сообщил изданию "РБК-Украина", что речь идет об операции Главного управления разведки Минобороны Украины.

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