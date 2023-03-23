



Драма в личной жизни певицы МакSим помешала отыграть концерт в Сочи

39-летняя Марина Абросимова (известная под псевдонимом МакSим) попала во все сводки новостей, внезапно завершив концерт в Сочи, который состоялся 18 марта в концертном зале "Роза Холл". Певица выглядела болезненной и не могла петь. Через полчаса после начала концерта МакSим бросила микрофон и ушла со сцены.



Через день певица извинилась перед организаторами и зрителями. Поведение объяснила давлением, головокружением, отсутствием голоса.



Таролог и биоэнергет Аллайя Русалина объяснила ситуацию, сделав расклад на картах. Эксперт считает, что певица испытывает серьезный стресс на фоне сложных отношений с мужчиной.



– Скорее всего, был положен конец какой-то ситуации. Во время концерта разум певицы и правда был затуманен. Но это не говорит о том, что она точно употребила алкоголь или какие-нибудь запрещенные вещества. Возможно, это были успокоительные лекарства.



Что сейчас происходит в личной жизни певицы – не сообщается. Известно, что у певицы две дочери: 14-летняя Александра (от брака со звукорежиссером Алексеем Луговцовым), 8-летняя Маша (от бизнесмена Антона Петрова).