



В Турции восстановлен доступ к Twitter

Доступ к Twitter восстановлен в Турции, по данным компании Netblocks, занимающейся мониторингом интернета.



"Восстановление произошло после того, как власти провели встречу с Twitter, чтобы "напомнить Twitter о его обязательствах" по удалению контента и дезинформации", - написала компания в Твиттере.



Ранее в среду компания Netblocks заявила, что на уровне интернет-провайдера была применена фильтрация трафика, которая не позволяла пользователям Twitter попасть на сайт социальной сети.



Сообщение совпало с заявлениями пользователей о недоступности Твиттера в стране и моментом, когда президент Эрдоган начал поездку по пострадавшему от землетрясения региону Турции. В среду турецкая полиция заявила, что арестовала 5 человек и задержала 18 после того, как они поделились "провокационными постами".



Пользователи социальных сетей ранее осудили эти ограничения.



"В то время как все спасательные команды общаются через Twitter, это хорошая идея - отключить Twitter, чтобы заставить замолчать инакомыслие. Хорошая для вас", - написал в среду на своей странице в Twitter известный турецкий журналист Фатих Алтайлы. Он координирует усилия по оказанию помощи через Твиттер с понедельника.



Турецкий актер и комик Джем Йылмаз написал в Твиттере: "Есть ли объяснение ограничению доступа к Twitter, когда он может быть полезен для спасения жизней? Хотя многие преимущества очевидны в течение 3 дней. В такое время как сейчас? Я сдаюсь".



Некоторые пользователи Твиттера обратились за помощью к генеральному директору Твиттера Илону Маску, отметив его аккаунт в попытке привлечь внимание к проблеме. Позже Маск написал в Твиттере: "Правительство Турции сообщило Twitter, что доступ будет восстановлен в ближайшее время".

