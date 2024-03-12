



Добровольцы прорвали границы РФ. ГУР говорит – имеют на это полное право

Во вторник, 12 марта, российские добровольцы из Легиона "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, продвигаются по нескольким направлениям.



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Из перехвата стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района, пишет РБК-Украина.



Эту ситуацию уже прокомментировали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, подчеркнув, что добровольцы действуют автономно – они, как граждане России, имеют на это полное право.



"Легион "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон" на территории так называемой Российской Федерации действуют автономно, как самостоятельные структуры и организации, выполняя свои общественно-политические задачи", – заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.



Он не исключил, что, вероятно, сейчас речь идет о совместной операции данных структур на этой территории.



"В конце концов они граждане РФ и имеют на это полное право", – констатировал разведчик.

