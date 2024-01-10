



Диверсия на газопроводе в Германии дело рук экоактивистов?

Ущерб в результате поломки на газопроводе ETL 180, как оказалось, имеет серьезные последствия.



Предполагалось, что этот газопровод в конце прошлого года должен был быть соединить СПГ-терминал в Брунсбюттеле в устье Эльбы с национальной газотранспортной системой Германии, сообщает Deutsche Welle.



В ходе аварийного тестирования оказалось, что на участке более одного километра было просверлено не три отверстия. Поисковики уже обнаружили восемь дыр в трубе. Об этом вчера сообщили немецкие СМИ.



Чтобы заделать эти только найденные восемь отверстий, нужно будет потратить 1,6 млн евро.



В Германии склоняются к тому, что эта диверсия - “работа” экоактивистов. Об этом пишет Der Spiegel.

