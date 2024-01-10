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Диверсия на газопроводе в Германии дело рук экоактивистов?
10.01.2024 08:29 MIGnews.com

Диверсия на газопроводе в Германии дело рук экоактивистов?

Ущерб в результате поломки на газопроводе ETL 180, как оказалось, имеет серьезные последствия.

Предполагалось, что этот газопровод в конце прошлого года должен был быть соединить СПГ-терминал в Брунсбюттеле в устье Эльбы с национальной газотранспортной системой Германии, сообщает Deutsche Welle.

В ходе аварийного тестирования оказалось, что на участке более одного километра было просверлено не три отверстия. Поисковики уже обнаружили восемь дыр в трубе. Об этом вчера сообщили немецкие СМИ.

Чтобы заделать эти только найденные восемь отверстий, нужно будет потратить 1,6 млн евро.

В Германии склоняются к тому, что эта диверсия -  “работа” экоактивистов. Об этом пишет Der Spiegel.
 

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