



Дети попали под поезд в Германии: один ребенок погиб

Один ребенок погиб, а другой получил тяжелые травмы в четверг после того, как их сбил поезд и протащил по железнодорожной ветке в западногерманском городе Реклингхаузен, сообщает газета Bild со ссылкой на местных чиновников.



Полиция подтвердила, что несколько детей попали в железнодорожную аварию, но отказалась сообщить подробности.



Bild сообщил, что пострадавших протащил товарный поезд на несколько сотен метров. По информации издания, авария произошла между двумя станциями.



Причины и подробности аварии и были ли в ней еще дети неизвестны, но местные СМИ сообщают, что около 35 пожарных и спасателей прибыли на место аварии, недалеко от бывшей грузовой станции. Они добавили, что спасательные команды обыскивают железнодорожное полотно и используют дроны для поиска пострадавших.



Полиция Реклингхаузена отказалась сообщить, сколько человек получили ранения и погибли ли они.