



Десятки школьников угодили в больницу, наевшись конфеток с марихуаной

Более 60 ямайских школьников угодили в больницу, наевшись радужными конфетками с марихуаной.



Информацию об этом подтвердила ямайская министр образования Фейвал Уильямс, отметив, что дети поступили в медучреждения со рвотой и галлюцинациями.



"Я уверена, что мы укрепим наш режим безопасности и защиты для борьбы с бессовестной продажей детям продукции, содержащей марихуану", - сказала министр.



По словам Уильямс, ее канцелярия получила фото, на котором был изображен красочный пакет с радужными конфетками, каждая из которых содержит 100 миллиграммов ТГК. Такая доза считается сильной даже для опытных взрослых. Один из пострадавших мальчиков сказал, что съел лишь одну такую "сладость", из-за чего ему сразу стало плохо. Многим школьникам поставили внутривенные капельницы.