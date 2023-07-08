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Демонстранты разошли костер на перекрестке Каркур
08.07.2023 20:39 Алина Груднева

Демонстранты разошли костер на перекрестке Каркур

Вечером, 8 июля, протестующие против правовой реформы разошли костер на перекрестке Каркур.

Уже во второй раз за последние часы из-за этого на шоссе 65 из-за этого было заблокировано движение транспорта.

Также демонстрации проходят в Раанане, Нетании, Герцлии и Рамат-ха-Шарон и в других местах по всей стране.

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