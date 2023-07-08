



Демонстранты разошли костер на перекрестке Каркур

Вечером, 8 июля, протестующие против правовой реформы разошли костер на перекрестке Каркур.



Уже во второй раз за последние часы из-за этого на шоссе 65 из-за этого было заблокировано движение транспорта.



Также демонстрации проходят в Раанане, Нетании, Герцлии и Рамат-ха-Шарон и в других местах по всей стране.