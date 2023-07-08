Демонстранты разошли костер на перекрестке Каркур
Вечером, 8 июля, протестующие против правовой реформы разошли костер на перекрестке Каркур.
Уже во второй раз за последние часы из-за этого на шоссе 65 из-за этого было заблокировано движение транспорта.
Также демонстрации проходят в Раанане, Нетании, Герцлии и Рамат-ха-Шарон и в других местах по всей стране.
כרכור pic.twitter.com/25ByqqTego— 🏳️🌈🏴ShAuLi (@Shaulirena) July 8, 2023
המונים בצומת כרכור, עכשיו. pic.twitter.com/mDvR1XL9MX— חנה קים (@hkim14050017) July 8, 2023