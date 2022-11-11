



Давка в Сеуле: офицер, находящийся под следствием, найден мертвым

Южнокорейский полицейский, находящийся под следствием в связи со смертельной давкой на Хеллоуин в Сеуле, был найден мертвым в своем доме.



Как сообщает ВВС, подозревается, что полицейский мог совершить самоубийство.



55-летний мужчина, которого опознали как инспектор Чон, был офицером разведки, работавшим в местной полиции. Он был подозреваемым в расследовании реакции полиции на давку, в результате которой трагически погибли 156 человек.



Инспектор Чон был отстранен от своей должности, после того, как якобы скрыл ошибки полиции. Его обвинили в том, что он приказал коллегам удалить отчет разведки, написанный накануне Хэллоуина, в котором предупреждалось о возможности серьезного инцидента.



Местные СМИ сообщают, что член семьи нашел офицера в 12:45 по местному времени в его доме на севере Сеула в пятницу. Полиция расследует обстоятельства его смерти.