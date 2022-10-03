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Давка на матче в Индонезии: будет создана комиссия по расследованию
03.10.2022 09:18 Алина Груднева

Давка на матче в Индонезии: будет создана комиссия по расследованию

В Индонезии создадут комиссию по расследованию смертоносной давки после футбольного матча на острове Ява.

 
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного индонезийского чиновника. 
 
По словам министра обороны Индонезии, в ходе расследования ожидается рассмотрение суммы компенсации пострадавшим и их семьям, а также определение законов по предотвращению подобных бедствий в будущем.
 
Напомним, что разъяренные болельщики выбежали на поле после матча. Полиция применила силу, из-за чего началась паника и давка, в которой погибли минимум 125 человек, ранены 325. 
 

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