



Давка на матче в Индонезии: будет создана комиссия по расследованию

В Индонезии создадут комиссию по расследованию смертоносной давки после футбольного матча на острове Ява.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного индонезийского чиновника.

По словам министра обороны Индонезии, в ходе расследования ожидается рассмотрение суммы компенсации пострадавшим и их семьям, а также определение законов по предотвращению подобных бедствий в будущем.

Напомним, что разъяренные болельщики выбежали на поле после матча. Полиция применила силу, из-за чего началась паника и давка, в которой погибли минимум 125 человек, ранены 325.