



CNN снижает журналистские стандарты освещения событий в Израиле

По данным CNN International, в то время как израильтяне "стреляют и убивают палестинцев", израильский автомобиль "получает" пули от неизвестных источников, а его пассажиры "погибают в автокатастрофе". Именно так, по крайней мере, два отдельных инцидента были описаны в одном сегменте Isa Soares Tonight 10 апреля.



В пятницу, 7 апреля, в долине реки Иордан в результате теракта были убиты мать Люси Ди и две ее дочери Майя и Рина Ди. Террористы открыли по ним огонь, когда они ехали в Тверию в рамках семейной поездки, в результате чего машина съехала с дороги и разбилась. После чего террористы открыли огонь в упор по семье Ди, чтобы убедиться, что они мертвы.



Как корреспондент CNN Фредерик Пляйтген описал этот инцидент?



"Но ранее на Западном берегу произошел инцидент со стрельбой, когда пуля попала в машину, в которой находилась семья. Это была мать и две ее дочери. Обе дочери погибли в той аварии".



Журналист не употребляет слов "террористическая атака" или хотя бы "подозревается теракт", не указывает, что "попавшая в машину" неизвестно откуда пуля оставила после себя на месте происшествия 22 гильзы.



Описание резко контрастирует с тем, как тот же корреспондент освещает другой "инцидент со стрельбой".



В понедельник, 10 апреля, палестинец Мохаммад Файез Балхан был убит во время израильского военного рейда в Акбат-Джабр, недалеко от Иерихона. Силы обороны Израиля действовали в Акбат-Джабр, чтобы задержать подозреваемого в терроризме, когда "палестинцы столкнулись с солдатами". По сообщению информационного агентства Палестинской администрации Wafa, во время столкновения "подозреваемые бросили взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью и открыли огонь" по израильским солдатам. Однако точные обстоятельства смерти Балхана не ясны.



Использовал ли корреспондент CNN тот же уклончивый стиль изложения, что и при описании убийства трех израильтян? Нет.



Вместо этого Пляйтген заявляет:



"Израильские военные застрелили 15-летнего мальчика Мохаммада Файеза Балхана в другой части Западного берега, сообщает министерство здравоохранения Палестины".

"В другом месте на Западном берегу скорбящие хоронили 15-летнего палестинского мальчика, убитого израильскими солдатами в лагере беженцев недалеко от Иерихона".



Формулировка ясна: военная операция Израиля убила палестинского мальчика.



Чтобы не предположить, что язык корреспондента по поводу расстрела Балхана был более прямым, поскольку он цитировал палестинское министерство здравоохранения, обратите внимание, что при описании убийства трех израильтян не использовались никакие израильские официальные источники. Например, нигде в этом сегменте не использовалось слово "терроризм" в отношении нападения на трех израильтян, несмотря на то, что израильское и другие правительства четко обозначили это как таковое.



Кроме того, хотя возраст Балхана упоминается дважды, ни разу не упоминается, что Рине Ди, одной из жертв теракта, также было 15 лет.



Причудливая и непоследовательная трактовка этих двух инцидентов — еще один пример безошибочного снижения качества освещения CNN событий в Израиле.

