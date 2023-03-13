



Циклон Фредди: ураганный ветер и дождь обрушились на Мозамбик

Над Мозамбиком бушуют ливни и ураганный ветер. Синоптики прогнозируют наводнения из-за циклона Фредди, который обрушился на страну второй раз за месяц.



За последние четыре недели в южноафриканской стране выпало более чем годовое количество осадков.



Фредди может стать самым продолжительным штормом за всю историю наблюдений, сформировавшись к северо-западу от Австралии 34 дня назад.



Сообщается, что один человек погиб, в результате чего число погибших достигло не менее 28 с тех пор, как шторм впервые обрушился на сушу.



Циклон во второй раз обрушился на берег недалеко от восточного морского порта Келимане около 22:00 в субботу, сообщает Reuters.



Людей призвали переселяться во временные убежища, включая крепкие здания школ, церквей и складов.



По данным местных агентств по ликвидации последствий стихийных бедствий, на этот раз более полумиллиона человек могут столкнуться с гуманитарным кризисом.



Один человек погиб, когда его дом рухнул от ураганного ветра, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на государственный канал TVM.



По данным TVM, в качестве меры предосторожности электроэнергетическая компания отключила электричество, и все полеты были приостановлены.



Сообщается, что циклон остановился у берега и, как полагают, скоро выйдет на сушу.



Эксперты говорят, что изменение климата делает тропические штормы по всему миру более влажными, ветреными и интенсивными.



Фредди уже побил рекорды по силе, которую он накопил за 8000-километровый путь, который он преодолел через Индийский океан из северо-западной Австралии.



По оценкам национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Мозамбика, с момента первого урагана в прошлом месяце пострадало более 1,5 миллиона человек, при этом более 8000 человек были вынуждены покинуть свои дома.



В регионе проходит гуманитарная операция, но есть опасения, что усилиям по оказанию помощи могут помешать новые проливные дожди из-за возвращения Фредди.



Соседняя Малави, где органы здравоохранения борются со вспышкой холеры, также может пострадать.



Эксперты по погоде предсказывают, что циклон принесет с собой разрушительные ветры и сильные дожди на обширных территориях, включая северо-восток Зимбабве, а также юго-восток Замбии.