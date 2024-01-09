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09.01.2024 10:15 MIGnews.com

Число жертв землетрясения в Японии превысило 200 человек

Число погибших в результате землетрясения, произошедшего в Японии, превысило 200 человек, по меньшей мере 120 числятся пропавшими без вести, так как поиски выживших продолжаются, сообщили власти во вторник, 9 января, по данным Kyodo news.

Землетрясение магнитудой 7,6 в провинции Исикава разрушило инфраструктуру и затронуло линии электропередач.

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Поисково-спасательные службы и тысячи солдат борются с суровой погодой и поврежденными дорогами, чтобы вытащить тех, кто застрял под завалами. Более 3300 человек все еще остаются вне зоны доступа из-за разбитых дорог.
 

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