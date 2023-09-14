



Число погибших в Ливии, может превысить 40 000 человек, “но об этом не говорят”

Число смертей намного больше, чем предполагалось на первый взгляд, но точных цифр никто не знает. Об этом Мойн Кихия, бывший государственный служащий министерства финансов Ливии и основатель Ливийского демократического института, рассказал The Telegraph.



“Правительство считает, что число погибших может превысить 40 000, но никто не хочет об этом говорить, опасаясь разозлить людей”, – сообщил он.



Ураган “Даниэль” обрушился на прибрежный город Дерна и другие восточные части североафриканской страны, что привело к наводнениям, в результате чего число погибших уже достигло по меньшей мере 5300 человек только в Дерне. Мэр города Абдулменам аль-Гайти сообщил телеканалу Al Arabiya, что предполагаемое число смертей в городе может варьироваться от 18 000 до 20 000, в зависимости от количества уничтоженных районов.



Сотрудники гуманитарных организаций, которым удалось добраться до города, описали разрушения в его центре – тысячи пропавших без вести и десятки тысяч без крова.



“Тела повсюду: внутри домов, на улицах, в море. Куда бы вы ни пошли, вы найдете мертвых мужчин, женщин и детей”, – сказал Эмад аль-Фалах, сотрудник гуманитарной организации из Бенгази. “Погибли целые семьи”.



Средиземноморский шторм "Даниэль" вызвал в воскресенье смертоносные наводнения во многих городах восточной Ливии, но больше всего пострадала Дерна. Две плотины в горах над городом рухнули, в результате чего паводковые воды хлынули вниз по реке Вади Дерна и через центр города, сметая целые городские кварталы. По словам представителей службы экстренной помощи, "почти четверть города исчезла".



Волны поднимались на высоту 7 метров, сообщил Янн Фридез, глава делегации Международного комитета Красного Креста в Ливии. Дерна лежит на узкой прибрежной равнине, под крутыми горами. Только две дороги с юга остаются пригодными для использования, и они представляют собой длинный извилистый маршрут через горы.



Обрушившиеся мосты через реку раскололи центр города, что еще больше затруднило движение.

«Катастрофа за гранью понимания - 10 000 человек пропали без вести после наводнения»: В Ливии в портовом городе Дерна смыло целые жилые кварталы после прорыва двух дамб, множество людей унесло в море.

Только подтвержденное число погибших превысило 5300 человек. pic.twitter.com/NjwiB8y3qh — Волк Путина🐺.🇷🇺В миру Василий. (@bulah003) September 13, 2023