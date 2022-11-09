ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанды оружия в Иорданской долине
Сегодня утром солдаты ЦАХАЛа заметили подозрительный автомобиль, подбиравший сумку в Иорданской долине.
На место происшествия были направлены силы ЦАХАЛа и МАГАВа, которые задержали трех подозреваемых, у которых была сумка с пятью пистолетами.
Трое подозреваемых и конфискованное оружие были переданы израильской полиции.
כוחות צה"ל, מג״ב ויחידת יג״ל של משטרת ישראל סיכלו ניסיון הברחת חמישה אקדחים במרחב חטיבת הבקעה והעמקים— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 9, 2022
תצפיות צה״ל זיהו הבוקר רכב חשוד במרחב עמק בית שאן בגזרת חטיבת הבקעה והעמקים שאסף תיק חשוד >> pic.twitter.com/z6FMTIXCF9