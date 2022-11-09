



ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанды оружия в Иорданской долине

Сегодня утром солдаты ЦАХАЛа заметили подозрительный автомобиль, подбиравший сумку в Иорданской долине.



На место происшествия были направлены силы ЦАХАЛа и МАГАВа, которые задержали трех подозреваемых, у которых была сумка с пятью пистолетами.



Трое подозреваемых и конфискованное оружие были переданы израильской полиции.



