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ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанды оружия в Иорданской долине
09.11.2022 18:09 Ольга Белозерова

ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанды оружия в Иорданской долине

Сегодня утром солдаты ЦАХАЛа заметили подозрительный автомобиль, подбиравший сумку в Иорданской долине.

На место происшествия были направлены силы ЦАХАЛа и МАГАВа, которые задержали трех подозреваемых, у которых была сумка с пятью пистолетами.

Трое подозреваемых и конфискованное оружие были переданы израильской полиции.

 

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